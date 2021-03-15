KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa aşı iyimserliğiyle artıda açıldı

Avrupa'daki hisse senedi borsalarında endeksler, yatırımcıların Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin desteğindeki iyimserliğiyle, haftanın ilk işlem gününe artıda başladılar.

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