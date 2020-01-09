KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa borsaları Orta Doğu krizinin hafiflemesiyle artıda açıldı

İran'ın Perşembe günü Bağdat'taki ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları endişeleri hafifletti. Trump, Tahran'ın Ain Esad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı sonrası "geri çekildiğini" söylerken, bunun yanında ABD'nin "İran rejimine yönelik ekonomik yaptırımları artırmak için harekete geçtiğini" belirtti.

Orta Doğu gelişmelerinin hafiflemesiyle Avrupa'da yatırımcıların Almanya sanayi üretimi ve ticaret dengesi verilerine yöneldiği görüldü. Bunun yanında piyasa odağında Dünya Bankası 2020 küresel ekonomik büyüme öngörüsü yer aldı.

Almanya istatistik kurumu Destatis, Almanya'da sanayi üretiminin Kasım'da aylık bazda yüzde 1.1 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 2.6 azaldığını açıkladı. Bunun yanında veriler, Almanya ticaret fazlasının Ekim ayındaki 20.6 milyar euro düzeyinden Kasım'da 18.3 milyar dolara gerilediğini gösterdi.

Dünya Bankası da 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 0.2 yüzde puan düşürerek yüzde 2.5'e indirdi. Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Görünümü raporuna göre ayrıca 2019 büyüme beklentisi de yüzde 2.4'e düşürüldü.

Avrupa borsalarında açılışta;

DAX yüzde 1.16,

FTSE yüzde 0.14,

CAC yüzde 0.59 yükseldi.

Yatırımcılar Orta Doğu krizini izlemeye devam ederken, bir yandan da ticari gelişmeler ve enflasyon verisi izlendi.

Pekin hükümeti 15 Ocak'ta ABD ile ticaret anlaşmasının ilk kısmını imzalamaya hazırlanırken, Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng Çin'in 15 Ocak öncesinde ithalatı yapılan bazı tarım ürünlerine yönelik "mecburi kota yönetimini" revize edeceğini açıkladı. Feng, yeni yasanın ABD'den yapılan tarım ürünleri ithalatını artırma hedefini "olumsuz etkilemeyeceğini" belirterek, "Çin, ABD'den yapılan tarım ithalatını olumsuz etkilemeyen Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamında buğday, mısır ve pirinç ürünleri mecburi kota yönetimini revize edecek" dedi.

Veri gündeminde Aralık 'ta tüketici fiyatları beklentilere paralel olarak yüzde 4.5 artarken, üretici fiyatları ise yüzde 0.5 düştü.

Bunun yanında Çin Maliye Bakanlığı yerel yönetimlere, toplamda 500 milyar yuan (72 milyar dolar) değerinde tahvil ihracı izni verileceğini açıkladı.

Gelişmelere paralel olarak Asya piyasalarında gün sonunda;

Nikkei 225 yüzde 1.87,

Kospi yüzde 1.09,

Hang Seng yüzde 1.03,

Shanghai Composite yüzde 0.61,

Shenzhen yüzde 1.06,

S&P/ASX yüzde 0.53 yükseldi.

Dövizlere de dolar yen karşısında yüzde 0.14 artışla 109.910 yenden işlem gördü. Dolar karşısında euro ve sterlin de değişmeyerek sırasıyla 1.11144 dolar ve 1.31112 dolarda.

- İstanbul