Küresel piyasalar Avrupa'nın büyüme verisine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar Avrupa'nın büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar Avrupa'nın büyüme verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

ABD'de resmi tatil dolayısıyla dün piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Avrupa borsalarında yüzde 2'yi aşan yükselişler ve petrol fiyatlarının yavaşlasa da düşüşünü 4. işlem gününe taşıması dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ekim ayı için ihracat fiyatlarında indirime gitme kararı ve dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebini azaltacağı endişeleri ile geçen haftanın ikinci yarısında başlayan düşüşünü dün de sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, 4 işlem gününde 46 dolardan 42 dolara geriledi.

Avrupa tarafında ise perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi avronun dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesinden bulduğu destekle Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak dün yüzde 0,2 azalışla 1,1815'e geriledi.

Bugün Avrupa'da, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ekonomilerde sert gerilemelere neden olduğu yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. Alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile ekonomideki hareketlenmenin gözlendiği öncü göstergelerin 3. çeyrekte toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceğine işaret etmesi pay piyasalarının pozitif seyrinde en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Piyasaların önündeki önemli riskler arasında ise AB ile İngiltere arasında devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle anlaşmasız Brexit'in tekrar gündeme gelmesi ve Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişeleri bulunuyor.

Asya tarafında, bugün Japonya'da açıklanan GSYH 2. çeyrekte yüzde 7,9 geriledi. Beklentiler GSYH'nin yüzde 8,1 azalacağı yönündeydi. Veri sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, alıcılı seyrini dün de devam ettiren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazancıyla 1.096,81 puandan tamamladı. Dün 7,4576'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4590 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Avro Bölgesi'nde, GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 azalmasının beklendiğini ifade eden analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini, teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Avrupa'nın büyüme verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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