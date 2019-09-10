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Küresel piyasalar beklemede

29 dakika önce

Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, merkez bankaları faiz kararları öncesinde pay piyasalarında "bekle-gör" politikasının öne çıktığı gözleniyor.

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Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, merkez bankaları faiz kararları öncesinde pay piyasalarında "bekle-gör" politikasının öne çıktığı gözleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:20 
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