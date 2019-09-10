Küresel piyasalar beklemede
29 dakika önce
Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, merkez bankaları faiz kararları öncesinde pay piyasalarında "bekle-gör" politikasının öne çıktığı gözleniyor.
Yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ederken, merkez bankaları faiz kararları öncesinde pay piyasalarında "bekle-gör" politikasının öne çıktığı gözleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:20
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