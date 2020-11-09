KÜRESEL PİYASALAR-Biden'ın kazanmasıyla Asya yükseldi

ABD'de yaklaşık bir hafta süren seçim belirsizliğinin geride kalmasının ardından, haftanın ilk açılan piyasaları Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında endeksler yükseldi.

Hafta sonunda ABD merkezli birçok medya kanalında, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın, Başkan seçilmek için yeterince oy alarak, rakibi mevcut Başkan Donald Trump'ı geride bıraktığına ilişkin verilerin yayınlanması, piyasaları olumlu etkiledi. Başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere, bölgedeki birçok ülkenin liderleri Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i kutladı.