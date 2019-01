Küresel Piyasalar, Brexit Gelişmelerine Odaklandı

Küresel piyasaların dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD 'de veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde açıklanmaya başlayan 2018'in 4'üncü çeyrek bilançoları ve federal hükümetin kapalılık halinin devam etmesi gündemin öne çıkan başlıkları oldu. Dün bilançosunu açıklayan Citigroup 'un, 2018'in son çeyreğine ilişkin sonuçlarından çok 2019'a ilişkin projeksiyonları, hisse senedinin pozitif seyretmesine neden oldu. Citigroup hisselerinin yüzde 4'ü aşan yükselişine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.ABD Başkanı Donald Trump 'ın siyasi olarak Demokratlara karşı kullandığı hükümetin kapanma süreci ve Meksika duvarı konusunda Amerikan halkının çoğunun Trump'ı sorumlu tuttuğu görüldü. Connecticut 'taki Quinnipiac Üniversitesi'nin ulusal çaptaki anketinde katılımcıların yüzde 63'ü, Demokratların Meksika duvarı ödeneği olmaksızın hükümetin açılması planını destekliyor. Söz konusu gelişmelerin ardından Trump'ın atacağı adımlar merakla beklenirken, bugün ABD Merkez Bankası ( Fed ) üyelerinin konuşmaları ve açıklanmaya devam edecek şirket bilançoları takip edilecek. Avrupa tarafında, bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak Brexit oylaması yatırımcıların odağına yerleşti. İngiltere Başbakanı Theresa May 'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda yapılacak oylamada kabul edilmeyeceği öngörülüyor. May, oylama öncesi dün yaptığı açıklamada, "Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma... Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum; daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün." ifadelerini kullandı. Oylamada anlaşmanın kabul edilmeyeceği düşünülse de AB tarafından gelen "İngiltere'nin destekleneceği" açıklamaları, sterlinin dolar ve avro karşısında değer kazanmasını sağladı. Dün Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin beklentilerin altında kalması sonrası Almanya 'da DAX endeksi yüzde 0,29, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.Bugün Çinli yetkililerin ekonomiye desteklemek için vergi indirimlerinin devam edeceği açıklamaları pay piyasalarını pozitif etkiledi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Japonya 'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.Yurt içi piyasalarda, dün tahvil piyasasında yaşanan ralli ve faizlerdeki düşüşün desteklediği bankacılık sektörü hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, geçen hafta başlattığı düşüşünü dün de devam ettirerek yüzde 18,39'u gördü. Bugünkü Hazine ihaleleri ve yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ) faiz kararı öncesi son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen gösterge tahvilin bileşik faizine ilişkin görüş bildiren analistler, yerli kurumsal yatırımcı alımlarının güçlendiğini belirtiyor. Banka pay piyasaları öncülüğünde yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi ise günü yüzde 0,40 artışla 92.054 puandan tamamladı.Analistler, dün Trump'ın Suriye konusundaki kafa karıştıran açıklamalarına karşın piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini, bugüne ise Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın telefon görüşmesinin ardından gelen olumlu mesajlarla güne başlanacağını ifade etti. Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DEAŞ kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi ve bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı.Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli iki ihalenin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi 'nin açıklamaları ve Brexit oylamasının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 91.300'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, ekim ayı işsizlik oranı11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi12.00 Almanya, 2018 GSYH13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı dış ticaret dengesi16.30 ABD, ocak ayı New York Fed sanayi endeksi16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi