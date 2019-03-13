Küresel piyasalar Brexit gelişmelerini takip ediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrası bugün ve yarın yapılması beklenen oylamalara odaklandı.
Küresel piyasalar, İngiltere
parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrası bugün ve yarın yapılması beklenen oylamalara odaklandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40
Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu
Manchester Cityli Kevin De Bruyne: Küçükken Liverpool Taraftarıydım
İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak