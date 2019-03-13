Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar Brexit gelişmelerini takip ediyor

Küresel piyasalar Brexit gelişmelerini takip ediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrası bugün ve yarın yapılması beklenen oylamalara odaklandı.

Küresel piyasalar Brexit gelişmelerini takip ediyor, System.String[]
Küresel piyasalar, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrası bugün ve yarın yapılması beklenen oylamalara odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40 

İngiltere, Ekonomi
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