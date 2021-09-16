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Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı

16.09.2021 09:07
Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, Çin'deki regülasyon adımları, dünya genelinde artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeni güne satıcılı başlarken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Küresel piyasalar, Çin'deki regülasyon adımları, dünya genelinde artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışıyla yeni güne satıcılı başlarken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları enflasyonist baskıları tekrar gündemin odağına taşırken, doğal gaz fiyatları söz konusu seyirde baş rolde bulunuyor. Doğal gaz vadelileri dün Avrupa, İngiltere ve ABD'de tarihi yüksek seviyelere çıkarken, Avrupa'daki yükseliş yüzde 20'yi aştı.

Çin'in regülasyon adımları ve Çin'in en büyük konut geliştirme şirketlerinden Evergrande Group'a ilişkin süreç de yatırımcıları tedirgin eden gelişmelerin başında geliyor.

Bununla birlikte, Kovid-19 salgınında delta varyantı yayılmaya devam ederken dün, Pfizer yetkililerinin aşının etkinliğini zamanla kaybettiğini ve ek dozların yapılmasının faydalı olacağını ifade etmesi kafaları karıştırdı.

ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat endeksi 18,3'ten 34,3'e yükselmesinin ardından New York borsasında dün alıcılı bir seyir izlense de endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne satıcılı başladı. Dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,85, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

Avrupa borsalarında ise ECB Başkanı Lagarde'ın bugün yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Lagarde'ın saat 15.00'te gerçekleştirmesi beklenen konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. ECB'nin son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

Öte yandan, bölgede artan enerji fiyatları ve yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon pay piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avro/dolar paritesi güne satıcılı başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1807'den işlem görüyor.

Asya borsaları da güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'in Macau bölgesindeki regülasyon adımları ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Evergrande şirketinin borç yapılandırması için tahvil alım-satımının bir süreliğine dondurulması risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da dış ticaret dengesi, ağustosta 635 milyar yen ile beklentilerin üzerinde açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,10, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,68, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,83 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri bulunurken, dün, küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 1.423,97 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4353'e gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de ise perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Christine Lagarde, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Christine Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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