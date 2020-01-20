KÜRESEL PİYASALAR-Çin faiz kararı sonrası Asya piyasaları artıda

– Çin'deki bir yıl ve beş yıl ana vadeli faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından Asya piyasaları kapanışa doğru yükseldi.

Asya

Çin Merkez Bankası (PBoC) Pazartesi günü bir yıl vadeli ana faiz oranını (LPR) Ocak ayında yüzde 4.10 olan beklentiye rağmen değişmeyerek yüzde 4.15, beş yıl vadeli LPR de beklentilere paralel olarak yüzde 4.80'de kaldı.

Veri kapsamında da Japonya Ekonomi , Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kasım'da aylık bazda yüzde 1.0, yıllık bazda da yüzde 8.2 düştü.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında gün sonuna doğru;

Nikkei 225 yüzde 0.23,

Shanghai Composite yüzde 0.53,

Shenzhen Composite yüzde 1.40,

Kospi yüzde 0.61,

S&P/ASX yüzde 0.28 yükselirken,

Hang Seng yüzde 0.59 düştü.

Almanya 'dan gelen zayıf veriler ve ABD Başkanı Donald Trump 'ın açıklamalarıyla yükselen ticari gerilimlere paralel olarak Avrupa piyasaları haftanın ilk işlem gününe karışık başladı.

Almanya Ulusal İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde üretici fiyatlarının yüzde 0.2 düştüğünü açıkladı.

Şirket gelişmeleri kapsamında yatırımcılar, Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük ikinci ve dünyanın da dokuzunda havayolu şirketi Lufthansa ve Google Cloud, havayolunun performans takibi ve uçuş düzensizlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak yeni işbirliğini izledi.

Ticari gelişmeler kapsamında da Trump, Avrupa Birliği 'nin ABD'li işletmelere koyduğu "devasa engellerin" kaldırılmaması durumunda ABD'nin "çok kötü şeyler yapacağın" söyledi. Trump, Washington yönetiminin AB ile "uğraşmanın" Çin'e göre "birçok açıdan" daha zor olduğunu düşündüğünü öne süren Trump, "Bildiğiniz gibi Avrupa, orada iş yapan birçok şirketimize devasa engeller koydu. Bu engellerin kaldırılması gerekiyor, çünkü eğer kalkmazsa, çok kötü şeyler yapacağız. Birçok açıdan AB ile uğraşmak, Çin'le uğraşmaktan çok daha zor" uyarısını yaptı.

Söz konusu görünüme paralel olarak Avrupa borsalarında açılışta;

DAX yüzde 0.14,

CAC yüzde 0.14 düşerken,

FTSE değişmedi.

Dövizlerde de dolar yen karşısında değişmeyerek 110.1750 yenden işlem görürken, dolar karşısında euro da 1.10930 dolarda sabit kaldı, sterlin ise yüzde 0.29 düşüşle 1.29777 dolara geriledi.

- İstanbul