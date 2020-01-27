KÜRESEL PİYASALAR-Coronavirüs endişeleriyle Wall Street ekside açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-Coronavirüs endişeleriyle Wall Street ekside açıldı - Son Dakika Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR-Coronavirüs endişeleriyle Wall Street ekside açıldı

6 saat önce

ABD borsaları, Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgının yayılmasıyla oluşan endişelere paralel olarak güne düşüşle başladı.

KÜRESEL PİYASALAR-Coronavirüs endişeleriyle Wall Street ekside açıldı, System.String[]
– ABD borsaları, Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgının yayılmasıyla oluşan endişelere paralel olarak güne düşüşle başladı.

Çin sağlık yetkilileri salgının ülke genelinde 2,800'ün üzerinde kişide görüldüğünü açıklarken, en az 81 kişi ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunun yanında Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi'nin söz konusu salgını engellemek için bir aşı üzerinde çalıştığı açıklandı.

Salgının yayılma gücünün arttığına yönelik açıklamaların ardından Asya ve Avrupa piyasalarında görülen düşüşe paralel olarak, ABD devlet tahvillerinin getirileri de düştü. İki yıllık ABD devlet tahvili 4.9 baz puan düşüşle yüzde 1.437'ye, 10 yıllık ABD devlet tahvili 6.2 baz puan düşüşle yüzde 1.617'ye, 30 yıllık ABD devlet tahvili de 5.9 baz puan düşüşle yüzde 2.069'a geriledi.

Wall Street'te açılışta;

Dow Jones yüzde 1.81,

Nasdaq yüzde 2.34,

S&P 500 yüzde 1.78 düştü.

Avrupa

Coronavirüs salgınına yönelik endişelerin yanında yatırımcılar 31 Ocak termin tarihine günler kala Brexit gelişmelerini izledi. Avrupa Birliği Baş Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Londra'yla görüşülen ticaret anlaşmasına yönelik riskler konusunda uyardı. Barnier, "Eğer bir anlaşmaya varamazsak işler her zamanki gibi devam etmeyecek. Bu noktada, özellikle ticarette uçurumun kenarında kalma ihtimalini de gözden geçirmeliyiz" dedi.

Bunun yanında Almanya merkezli İfo Ekonomik Araştırmalar Merkezi, ülkede iş ortamı göstergesinin Aralık ayındaki 96.3 düzeyinden Ocak'ta 95.9'a gerilediğini açıkladı.

Kapanışa doğru Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 2.67,

FTSE yüzde 2.34,

CAC yüzde 2.72 düştü.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Wall Street, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KÜRESEL PİYASALAR-Coronavirüs endişeleriyle Wall Street ekside açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]