KÜRESEL PİYASALAR-Covid-19'da tırmanışla hisseler düştü

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarında meydana gelen hızlı artışların etkisiyle, dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Son gelen verilere göre küresel düzeyde enfekte olan insanlar 43.3 milyon kişiye ulaşırken, ölenler de 1.16 milyon kişiyi buldu.

Japonya 'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.09 kaybederken, Güney Kore 'de Kospi Bileşik Endeks yüzde 0.69 düştü. Çin anakarasında, Şangay Bileşik Endeks yüzde 1.07 ve Shenzhen Bileşik Endeks yüzde 0.09 değer kaybetti. Avustralya 'da S&P/ASX200 Endeksi yüzde 0.18 kaybetti. Hong Kong 'daki Hang Seng Endeksi tatil nedeniyle kapalıydı. Almanya 'da DAX Endeksi açılış seansında yüzde 2.67 veya 338 puan, Paris 'te CAC40 Endeksi yüzde 1.32 düştü. Londra 'da FTSE Endeksi, Rolls-Royce Holding'in yüzde 2.42 gerilemesi ile yüzde 1.28 değer kaybetti.Euro, dolar karşısında yüzde 0.27 düşüşle 1.18311'e gerilerken, sterlin ABD para biri karşısında yüzde 0.28 düşerek 1.30058 düzeyine geriledi.

Dow Jones yüzde 1.23 veya 348 puan gerilerken, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.98 veya 114 puan ve S&P 500 yüzde 1.18 düştü.