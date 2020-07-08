KÜRESEL PİYASALAR-Covid-19 kaygılarıyla hisseler karışık

ABD'deki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Industrial Average Endeksi yüzde 0.25, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.51 ve S&P 500 Endeksi yüzde 0.32 yükseldi.

Asya-Pasifik bölesinde, hisse senedi borsalarında endeksler genel olarak gerilerken, Çin anakarasındaki hisse senedi borsalarındaki endeksler yükseldi.

Küresel düzeyde önde gelen hisse senedi borsaları, yeni Covid-19 dalgasının yarattığı kaygılar ve gelişmiş ülke ekonomilerine ilişkin iyimser verilerle Çarşamba gününe karışık başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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