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Küresel piyasalar Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle yeniden düşüşe geçti - Son Dakika
BBC

Küresel piyasalar Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle yeniden düşüşe geçti

19.07.2021 19:39
Küresel piyasalar Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle yeniden düşüşe geçti, System.String[]

İngiltere, ABD ve Avrupa'da borsalar, pandeminin sonlarına gelindiği düşüncesiyle ekonomik toparlanma beklerken vaka sayılarındaki artışın, bu toparlanmayı da geciktirmesinden endişe ediliyor.

Avrupa'daki, İngiltere ve ABD'deki menkul kıymetler borsalarında Pazartesi çok sert düşüş görüldü. Bu düşüş, aşıların yaygınlaştığı ve kısıtlamaların kalktığı bir dönemde vaka sayılarının yeniden artması üzerine ekonomik toparlanmanın gecikeceği kaygısından kaynaklanıyor.

Londra'daki düşüşte başı yayıncı ITV ve British Airways'in sahibi IAG çekerken, FTSE 100, yüzde 2,6 düşüşle 7.000 seviyesinin altını gördü.

New York'ta Dow Jones endeksinde de yüzde 2'den fazla düşüşe sahne oldu. Fransa ve Almanya'da da borsalarda düşüş görüldü.

İngiltere'de son Covid-19 kısıtlamalarının neredeyse tamamı da 19 Temmuz'da kaldırıldı.

Bu da ekonomide yeni bir toparlanma beklentilerini yükseltmişti.

Ancak yeni vakaların, Delta varyantı sebebiyle hızla yükselmesi ve Avrupa'daki bazı ülkelerde kısıtlamaların yeniden uygulamaya konması, kaygıları da beraberinde getirdi.

Örneğin İngiltere'de, hükümet yasak getirmese de, artan vakalardan endişe eden dükkan sahipleri çalışma saatlerini kıstı ya da bazı günler dükkanlarını hiç açmamaya karar verdi.

Bazı işyerleri üretimi azaltırken çalışanlara da, koronavirüslü bir kişiyle temas etmeleri halinde karantinaya girmeleri uyarısı yaptıklarını anlatıyor.

AJ Bell'de yatırım direktörü Russ Mould, "Piyasadaki asıl büyük endişe, küresel ekonomik düzelmede bir yavaşlama görmek" diyor.

ITV'nin hisseleri, daha yavaş ekonomik düzelmenin reklamlara yapılacak yatırımı da düşüreceği kaygısıyla yüzde 6 düştü. Reklam devi WPP'nin de hisselerinde büyük düşüş görüldü.

Seyahat, uçuş ve tatil üzerine çalışan şirketler arasında hisselerinde en büyük düşüş gören şirket ise IAG oldu.

Havayolu şirketi EasyJet ve gemi yolculuğu şirketi Carnival'ın da hisseleri düşüşe geçti.

Hargreaves Lansdown'dan kıdemli yatırım ve piyasa analisti Susannah Streeter, "Son birkaç haftadır yörüngemize giren iyimserliğin üzeri yeniden kara bulutlarla kaplandı, özellikle de Fransa'dan İngiltere'ye girişlerde 10 gün karantina kuralı getirildiğinde" diyor ve bazı bilim insanlarının Eylül ayında günlük vaka sayılarının 200 bine çıkacağı uyarılarını hatırlatıyor:

"Şimdi İngiltere'de de sonbahar aylarında yeniden kısıtlamaların başlayacağına dair bir beklenti oluşmaya başladı."

Bu şartlarda İngiltere'nin para birimi sterlin de Amerikan doları karşısında yüzde 0,45 değer kaybederek 1.371 dolara geriledi.

Commerzbank'tan döviz ve ticari ürün araştırmalarının başındaki Ulrich Leuchtmann, "Artan aşılanma oranlarına rağmen Covid öncesi normale dönüş olup olabileceği soru işaretleriyle dolu" diyor.

Küresel piyasalar Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle yeniden düşüşe geçti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, England, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küresel piyasalar Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle yeniden düşüşe geçti - Son Dakika Dünya

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