KÜRESEL PİYASALAR-Davos Zirvesi'nin sona ermesiyle Avrupa piyasaları artışla açıldı

İsviçre 'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nun sona ermesinin ardından Avrupa piyasaları güne artıda başladı.

Avrupa

Avrupa'da ayrıca 31 Ocak termin tarihinin yaklaşmasıyla Brexit de gündemde yer alırken, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi yetkilileri Cuma günü Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson 'ın Ayrılık Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın yalnızca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde tarafından imzalanması beklenirken, Lagarde, ECB'nin dünkü faiz kararı sonrası bankanın para politikasının otomatik pilotta olduğu savının "saçma" olduğunu belirterek, geleceğe yönelik kılavuzun "veri temelli ve oldukça açık bir zaman çizelgesine" işaret ettiğini söyledi. ECB Başkanı, göstergelerin değişmesi durumunda politikaların da buna uygun hale getirilebileceğini ekledi ve ECB'nin ekonominin evrimini izlediğine dikkat çekti. Lagarde, ticari piyasaların ECB'nin "fiyat istikrarını nicel olarak formülleştirmesi, para politikası kılavuzu, ekonomik ve parasal analizler ve iletişim uygulamalarını" kapsaması beklenen strateji değerlendirmesine "çok fazla odaklanmamaları" gerektiğinin altını çizdi.

Bunun yanında İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in Airbus SE'den 100 adet uçak satın almayı düşündüğü gündemde yer aldı. WirtschaftsWoche'de yer alan habere göre Ryanair sözcüsü, şirketin Boeing 737 MAX hava aracının yeniden lisans kazanma sürecindeki belirsizliğe paralel olarak Airbus ile görüşmelere başladığını söyledi.

Gelişmelerin ardından Avrupa piyasalarında açılışta;

DAX yüzde 0.93,

FTSE yüzde 0.78,

CAC yüzde 0.80 yükseldi.

Açılışın ardından IHS Markit Almanya Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Ocak'ta 0.9 puan artışla 51.1'e yükselerek son beş ayın en yüksek düzeyini gördüğünü, Euro Bölgesi Bileşik PMI'ının ise aynı dönemde 50.9 olarak hesaplandığını açıkladı.

Cumartesi günü başlayacak olan Çin Yeni Yılı tatil sezonu öncesi, coronavirüs salgını endişelerinin sürdüğü Asya piyasaları Cuma günü kapanışta karışık seyretti. Çin Yeni yılı sebebiyle Çin'de Shanghai Composite ve Shenzhen Composite, Güney Kore 'de de Kospi kapalıydı.

Çin devlet televizyonu, ülke genelinde salgın sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Salgın ayrıca Güney Kore, Vietnam Hong Kong ve Singapur 'a da yayıldı.

Veri gündeminde de Japonya'da yıllık enflasyon Aralık 'ta yüzde 0.8 yükseldi.

Asya'da kapanışta;

Nikkei 225 yüzde 0.06 düşerken,

Hang Seng yüzde 0.19,

S&P/ASX yüzde 0.15 yükseldi.

Dövizlerde de euro ve sterlin dolar karşısında değişmeyerek sırasıyla 1.10538 dolar ve 1.31258 dolardan işlem görürken, yen karşısında dolar ise 109.4625 yende hareket etti.

- İstanbul