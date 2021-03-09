KÜRESEL PİYASALAR-Dow rekor düzeye yükseldi - Son Dakika

KÜRESEL PİYASALAR-Dow rekor düzeye yükseldi

09.03.2021 21:26
KÜRESEL PİYASALAR-Dow rekor düzeye yükseldi, System.String[]

ABD'deki hisse senedi borsalarında endeksler, haftanın ilk günü yaşanan büyük düşüşlerin ardından yeni rekor düzeylere yükseldi.

ABD'deki hisse senedi borsalarında endeksler, haftanın ilk günü yaşanan büyük düşüşlerin ardından yeni rekor düzeylere yükseldi.

Wall Street Borsası'nda Dow Jones Endeksi, Intel ve Apple hisselerinin yüzde 4.0'ün üzerine yükseldiği seansta, yüzde 1.04 ya da 331 puan artışla tüm zamanların en yüksek düzeyine tırmandı. S&P 500 yüzde 2.06 yükseldi.

Çin'deki satışlarında büyük artış olduğu açıklanan elektrikli araç üreticisi Tesla hisselerinin yüzde 14 yükselerek öncülük ettiği, ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin bulunduğu Nasdaq 100 Endeksi yüzde 4.0 yükseldi. Avustralya faaliyetlerine ilişkin projlerini açıklayan, ABD merkezli egzersiz ekipmanı ve medya şirketi Peloton hisseleri de yüzde 13.7 yükseldi.Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda endeksler ise, Japonya ekonomisine ilişkin verilerde aşağı yönlü revizyon yapılması, ancak buna karşılık geçen yılın dördüncü çeyrekteki büyümenin yüzde 11.7 olarak açıklanması sonrasında, karışık yönlerde işlem gördü. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.52 düşerken, Japon'yada Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.92, Avustralya'da S&P 200 Endeksi yüzde 0.50 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.58 yükseldi.

Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.18 ve Shenzhen Kompozit yüzde 0.44 düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, Apple, Intel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-Dow rekor düzeye yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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