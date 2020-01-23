KÜRESEL PİYASALAR-ECB faiz kararı ve WEF öncesi Avrupa piyasaları açılışta düştü

Avrupa hisse senedi piyasaları, İsviçre 'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dördüncü günü öncesi güne ekside başladı.

Avrupa

ECB faiz kararı öncesi Avrupa piyasalarında açılışta;

DAX yüzde 0.44,

FTSE yüzde 0.07,

CAC yüzde 0.31 düştü.

Çin'deki coronavirüs salgını endişelerinin artan vaka sayısıyla devam etmesine paralel olarak Asya hisse senedi piyasaları da ekside kapandı.

Çin hükümeti, salgının şu ana kadar 571 kişide tespit edildiğini, en az 17 kişinin ise coronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgını önleme çalışmaları kapsamında, virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kenti dışına yapılacak olan bütün uçuşlar durduruldu.

Bunun yanında Japonya Finans Bakanlığı, ülkenin ticaret açığının yıllık bazda yüzde 173 yükseldiğini, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da Sanayi Aktivitesi'nin Kasım'da yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde yükselerek 103.9'a yükseldiğini duyurdu.

Coronavirüs endişelerine paralel olarak Asya'da kapanışta;

Shanghai Composite yüzde 2.72,

Shenzhen Composite yüzde 3.45,

Hang Seng yüzde 2.16,

Nikkei 225 yüzde 1.09,

Kospi yüzde 0.93,

S&P/ASX yüzde 0.60 düştü.

Dövizlerde de dolar karşısında euro ve sterlin sırasıyla 1.10871 dolar ve 1.31372 dolarda sabit kalırken, yen karşısında dolar ise yüzde 0.28 düşüşle 109.5540 yene geriledi.

- İstanbul