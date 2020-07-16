Küresel piyasalar ECB faiz kararını bekliyor - Son Dakika

Küresel piyasalar ECB faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haberler ve beklentilerin üzerinde veri akışının oluşturduğu pozitif görünüm, ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla gölgelenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve ABD'de...

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haberler ve beklentilerin üzerinde veri akışının oluşturduğu pozitif görünüm, ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla gölgelenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak yoğun veri gündemi takip edilecek.

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Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,7 milyona ulaşırken, ABD'nin Florida eyaletinde yeni tedbirler alınmasının ardından dün Hindistan'da da çok sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hastalığın tedavisine ilişkin haber akışı da devam ederken, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının ilk aşama denemelerinde tüm deneklerin güçlü bir bağışıklık geliştirdiğini bildirdi.

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında gerilimi artıran karşılıklı hamleler de gelmeye devam ediyor. ABD yönetimi dün, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi. Kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta alınan önlemlere ilave olarak üst düzey Çinli yetkililere daha fazla yaptırım uygulamayı göz ardı etmediği bildirildi.

Makro veriler tarafında ise dün ABD'de açıklanan verilerin pozitif bir tablo ortaya koyduğu görüldü. Ülkede sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 5,4 ile son 60 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. ABD'de ithalat fiyat endeksinde son 8 yılın en hızlı yükselişi yaşanırken, New York Fed İmalat Sanayi 17,2'ye yükseldi, kapasite kullanım oranı da yüzde 68,8 ile beklentilerden iyi geldi.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan temmuz ayı "Bej Kitap" raporunda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Kovid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı. Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadeleri yer aldı.

Pozitif veriler ve beklentilerden iyi gelen bilançoların yanı sıra, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Dolar endeksi dün 95,8 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 96,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinin bugün ise negatif seyretmesi dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında bugün gerçekleştirilecek ve para politikasında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmeyen ECB toplantısı öncesinde dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,83, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 2,03 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1453'e kadar yükselmesinin ardından bugün 1,14 sınırında yatay seyrediyor.

Asya tarafında Çin'de 2. çeyrek büyümenin yıllık yüzde 3,2 ve çeyreklik bazda yüzde 11,5 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan kapanırken, uluslararası piyasalarda dolar/TL dün 6,84-6,87 bandındaki hareketine devam etmesinin ardından bugün 6,8580 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığına işaret ederek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ECB faiz kararı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu, dolar/TL'de ise 6,84-6,87 bandının kırılma yönüne göre yeni trendin belirlenebileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, hanehalkı 2019 tüketim harcaması

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi

14.45 ECB faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar

15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı işletme stokları

17.00 ABD, temmuz ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ECB faiz kararını bekliyor - Son Dakika Ekonomi
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