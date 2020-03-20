Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı - Son Dakika Ekonomi

Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı

6 saat önce

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarından bulduğu destekle toparlandı.

Küresel piyasalar ekonomi teşvikleriyle toparlandı, System.String[]

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarından bulduğu destekle toparlandı.

ABD'de, New York genelinde 4 bin 152 yeni Kovid-19 vakası ve 27 ölüm tespit edilmesi ve California eyaletinde salgın nedeniyle eyalet genelinde 'evde kalma emri'nin çıkarılması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, virüs ile mücadele için yardım fonu açmayı planladıklarını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için birbiri ardına adımlar atarken, dün faiz indirimi kervanına İngiltere Merkez Bankası (BoE) da katıldı. Fed, dün küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programı tutarını artırarak 750 milyar avroluk parasal genişlemeye gitmesi sonrası dün BoE de son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin artırdı.

Bu gelişmelerden destek bulan pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, petrol fiyatları da yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 7 artışla 27,8 dolara çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında 28,5 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,95, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.

Avrupa borsalarında yükselişin daha belirgin olması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,00, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 yükseliş kaydetti.

Bugün, son 10 işlem gününde yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Güney Kore'de Kospi endeksi, etkisini artıran tepki alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 5 değer kazandı. Japonya borsalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan tamamladı. Dün 6,5497 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5170 seviyesinde işlem görüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 359'a ulaştığını bildirdi.

Analistler, vaka sayısındaki artış hızının tedirginlikleri artırdığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerle piyasalarda tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,5750 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, bugünün veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, 2019 yılı iş gücü istatistikleri

10.00 Almanya, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, şubat ayı 2. el konut satışları

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:16 Kaynak: AA

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