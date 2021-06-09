KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler Avrupa'da yatay, Asya'da ekside

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun enflasyonun yükseldiğini gösteren verileri açıklamasının ardından Asya - Pasifik bölgesindeki endeksler ise genel olarak eksiye geçti.

7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti