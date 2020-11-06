KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler seçim belirsizliğiyle karışık

Yatırımcıların ABD seçim sonuçlarına odaklandığı küresel hisse senedi borsalarında endeksler haftanın son işlem gününde karışık gelişiyor.
Asya-Pasifik bölgesindeki önde gelen borsalar, gündemdeki ABD'deki başkanlık seçimlerine bağlı olarak Cuma günü karışık işlem görmeye devam etti.Avrupa hisse senedi borsalarında da endeksler güne ekside başladıktan sonra, ABD seçimlerindeki belirsizliklere karşın, daha sonra artıya geçtiler.ABD'deki büyük borsa endeksleri de, başkanlık seçimleri için oy sayımı sürerken, haftanın son işlem günündeki açılış öncesi işlemlerde eksiye geçti.Çin ana karasında, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.66 düşüşle işlem görürken, Shenzhen Bileşik Endeksi de yüzde 1.36 düştü. Bu arada, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.24 geriledi. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.91 değer yükselirken, dolar 103,5940 yenden işlem görüyordu. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.11 ve Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 0.82 yükseldi. Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.06 artarken, Londra'da güne yatay başlayan FTSE 100 Endeksi daha sonra yüzde 0.33 yükseldi. Ekside açılan Paris'teki CAC40 Endeksi de yüzde 0.29 arttı.Euro dolar karşısında yüzde 0.13 artarak 1.18421 düzeyine yükselirken, sterlin dolar karşısında 1.31470 düzeyinde yatay işlem gördü.
- Kaynak: DHA
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