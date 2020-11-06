KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler seçim belirsizliğiyle karışık

Asya-Pasifik bölgesindeki önde gelen borsalar, gündemdeki ABD'deki başkanlık seçimlerine bağlı olarak Cuma günü karışık işlem görmeye devam etti.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti