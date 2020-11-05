KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler seçim ve bilançolarla yükseldi - Son Dakika

KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler seçim ve bilançolarla yükseldi

05.11.2020 13:14
KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler seçim ve bilançolarla yükseldi, System.String[]

Başlıca küresel borsalarda hisse senedi endeksleri, ABD seçimlerinin sonuçları beklenirken, şirketlerin üçüncü çeyrek sonuçları ve kazançlarının açıklandığı Perşembe günü yükseldi.

Başlıca küresel borsalarda hisse senedi endeksleri, ABD seçimlerinin sonuçları beklenirken, şirketlerin üçüncü çeyrek sonuçları ve kazançlarının açıklandığı Perşembe günü yükseldi.

Asya borsalarında ABD seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler gözlenirken, Avrupa borsalarında yatırımcılar ağırlıklı olarak üçüncü çeyrek bilançolarına odaklandı. ABD borsalarında da, açılış öncesi işlemlerde hisse senedi endeksleri seçim odaklı yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1.46 arttı. Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 1.50 değer kazandı. Avustralya'nın S&P/ASX200'ü yüzde 1.16, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 2.69 arttı. Şangay Kompozit yüzde 0.86, Shenzhen Kompozit yüzde 1.17 yükseldi. Almanya'da DAX Endeksi açılışta yüzde 0.62 ve Londan'da FTSE100 yüzde 0.30 yükseldi. Paris'te CAC40 yüzde 0.69 değer kazandı. Euro/dolar paritesi yüzde 0.25 artışla 1.17454 düzeyine, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0.22 artarak 1.30158 düzeyine yükseldi.

ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones 229 puan, S&P 500 yüzde 1.12 ve Nasdaq 100 yüzde 2.21 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler seçim ve bilançolarla yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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