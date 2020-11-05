KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler seçim ve bilançolarla yükseldi

Asya borsalarında ABD seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler gözlenirken, Avrupa borsalarında yatırımcılar ağırlıklı olarak üçüncü çeyrek bilançolarına odaklandı. ABD borsalarında da, açılış öncesi işlemlerde hisse senedi endeksleri seçim odaklı yükseldi.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu

Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim

İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık