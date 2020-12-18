KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler veri ve aşı gelişmeleriyle karışık

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler haftanın son işlem gününde, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve Birleşik Krallık ve Almanya'da açıklanan verilerle karışık hareket ediyor.

Japonya Merkez Bankası'nın faizleri "eksi yüzde 0.1" düzeyinde sabit bıraktığını açıklamasının etkisiyle Asya - Pasifik bölgesindeki borsa enedeksleri ekisye geçti.