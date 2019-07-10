Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

16 dakika önce

Küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu İngiltere'den Trump'a cevap: Saygısızca ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 09:44:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]