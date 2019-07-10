Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
16 dakika önce
Küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:27
Küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed
) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.
Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu İngiltere'den Trump'a cevap: Saygısızca ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak