Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
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Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı takip edilecek.
Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:40
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