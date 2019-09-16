Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

52 dakika önce

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı takip edilecek.

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:40 
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