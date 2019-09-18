Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
23 dakika önce
Küresel piyasalar likidite sıkışıklığı nedeniyle repo operasyonlarına başlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.
Küresel piyasalar likidite sıkışıklığı nedeniyle repo operasyonlarına başlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:20
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