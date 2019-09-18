Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
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Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

23 dakika önce

Küresel piyasalar likidite sıkışıklığı nedeniyle repo operasyonlarına başlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar likidite sıkışıklığı nedeniyle repo operasyonlarına başlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:20 
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