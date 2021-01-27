Küresel piyasalar Fed'e odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

27.01.2021 09:01
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler pay piyasalarında baskıya neden olsa da fiyatlama davranışlarına bakıldığında mali teşvik beklentilerinin halen ağır bastığı görülüyor.

Bu fiyatlama, pay piyasalarında düşüşlerin sınırlı, yükselişlerin ise daha hızlı olmasını sağlarken, haber ve veriler gün içinde oynaklığın yüksek olmasına neden oluyor.

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisinin Cumhuriyetçilerden henüz destek bulamadığı yönündeki haberlerle New York borsasında sınırlı da olsa düşüşler görüldü.

Öte yandan Janet Yellen, Senatodan aldığı onayın ardından yemin ederek Hazine Bakanlığı görevine başladı. Bakanlık çalışanlarına yönelik mektup kaleme alan Yellen, salgının ekonomide büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek ülkenin salgının yanı sıra iklim krizi, sistemik ırkçılık krizi ve ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle Dow Jones ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi de yüzde 0,15 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, İtalya'da hükümetin istifası, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesine karşın pay piyasaları, kimya ve mali sektör hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün yüzde 0,27 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.536,11 puandan tamamlarken, yüzde 0,9 azalışla 7,3457'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3630 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporunun beklendiğini belirterek, yurt dışında ise bu akşamki Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini, sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 ve 1.500 seviyelerinin destek, 1.555 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı mal siparişleri

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Jerome Powell'ın basın toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Joe Biden, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Fed'e odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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