Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
16 dakika önce
ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla pozitif seyreden piyasalarda gözler bugün, Fed toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:43
ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla pozitif seyreden piyasalarda gözler bugün, Fed
toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi.
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
İsmail Küçükkaya, AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamasına cevap verdi!
İstanbul'un göbeğinde eski karısını dövüp bıçakladı! Mahalledeki genç, yaralı kadını kurtardı
Son dakika! 42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı