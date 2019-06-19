Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
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Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

16 dakika önce

ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla pozitif seyreden piyasalarda gözler bugün, Fed toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi.

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor, System.String[]
ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla pozitif seyreden piyasalarda gözler bugün, Fed toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın yapacağı değerlendirmelere çevrildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:43 
Mario Draghi, Fed, Ekonomi
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