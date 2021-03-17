Küresel piyasalar Fed'i bekliyor - Son Dakika

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

17.03.2021 09:03
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor, System.String[]

Küresel piyasalar bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısına odaklandı.

Küresel piyasalar bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısına odaklandı.

Fed'in dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bu akşam açıklanacak kararları öncesinde piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed'den faiz ya da para politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik beklenmezken, bankanın ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi ve artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeleri ile büyüme ve enflasyon tahminleri piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, Fed'in büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğini belirterek, istihdam ve iş piyasasına dair endişelerin de vurgulanabileceğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, dün tekrar yüzde 1,62'ye yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

Dün zayıf gelen ekonomik verilerin ardından New York borsasında dalgalı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 3 azalarak beklentilerin altında kalırken, sanayi üretim endeksi de şubatta yüzde 2,2 gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

Avrupa tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon ve 3. dalga endişelerine karşın ekonomik aktivitedeki toparlanmanın fiyatlandığı görüldü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 1,1903'e geriledi.

Bugün Asya piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan ihracat verisinin şubatta yıllık yüzde 4,5 gerileyerek beklentilerin altında kalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da rekor kırılırken, döviz kurları ise düşüş eğiliminde hareket etti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kazancıyla günü 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,5 azalışla 7,4978'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5010 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, otomotiv hisselerinde yoğunlaşan alımlarla endeksin yükselişe geçtiğini belirterek, banka hisselerindeki pozitif seyrin de dikkati çektiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündemi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin takip edileceğini kaydeden analistler, saat 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararının bekleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesi ve 1.600 puanın direnç, 1.550'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Fed'i bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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