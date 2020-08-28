KÜRESEL PİYASALAR-Fed'in politika değişikliğiyle hisseler yükseldi

Asya-Pasifik bölgesi ve Avrupa genelinde başlıca hisse senedi borsalarında endeksler yeni güne yükselerek başlarken, ABD'de başlıca hisse senedi endeksleri de açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

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