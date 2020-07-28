Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.

ABD'de teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Söz konusu teklifte, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 190 milyar dolar, mevsimsel ya da düşük gelirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik de 100 milyar dolarlık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Senatoda görüşmelerin ardından oylanacak teklif yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Teklif, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.

Bu gelişmeler ve açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin haziranda beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası dün New York borsası, Amazon, Alphabet ve Apple başta olmak üzere teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün ABD borsalarındaki alımların güçlenmesi öncesinde kapanan pay piyasalarında sınırlı düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise, dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730'a geriledi.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatlarındaki sert dalgalanma dikkati çekerken, pay piyasalarında ise Japonya hariç yükseliş eğiliminin öne çıktığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Altının ons fiyatı 1.981 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 1.935 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde, endekslerden iki sıfır atılmasının ilk gününde BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 1.195,67 puana çıkarken, işlem gören tüm hisselerin dahil edildiği BIST TÜM endeksi ise, yüzde 0,53 değer kazanarak 1.315,05 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Dün akşam, piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi gören dolar/TL, aynı hızla düşüşe geçerek 6,8650 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak Fed kararları öncesinde, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı tüketici fiyat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi