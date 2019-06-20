Küresel piyasalar, Fed sonrası pozitif seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:23
Küresel piyasalar, ABD Merkez
Bankasının (Fed
) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor.
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