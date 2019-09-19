Küresel piyasalar Fed sonrası yön arayışında
47 dakika önce
ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:30
Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak 3 metrekarelik dükkanında kilim üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteden kovulduğu ortaya çıktı Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi