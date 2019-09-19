Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar Fed sonrası yön arayışında
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Küresel piyasalar Fed sonrası yön arayışında

47 dakika önce

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar Fed sonrası yön arayışında, System.String[]

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:30 
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