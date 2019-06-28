Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı
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Küresel piyasalar G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalarda bugün, Japonya'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalarda bugün, Japonya'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verileri takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:18 
Japonya, Ekonomi
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