Küresel piyasalar G20 Liderler Zirvesi'ne odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalarda bugün, Japonya'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verileri takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:18
Küresel piyasalarda bugün, Japonya
'da başlayan G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verileri takip edilecek.
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