Küresel piyasalar haftaya negatif başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar haftaya negatif başladı - Son Dakika Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

6 saat önce

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile törpülenirken, yeni haftanın açılışında Asya borsaları ve petrol fiyatlarında sert düşüşler görülüyor.

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Küresel piyasalarda, geçen hafta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile törpülenirken, yeni haftanın açılışında Asya borsaları ve petrol fiyatlarında sert düşüşler görülüyor.

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile borsalarda alıcılı bir seyir izlenirken, Kovid-19 salgınından etkilenen ve ölenlerin sayısındaki artış endişelerin devam etmesine neden oluyor. Salgında dünya genelinde vaka sayısının 700 bine yaklaşması ve ABD ile Avrupa'da yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine neden oluyor.

Salgının sosyal etkisinin yanı sıra ekonomik aktiviteye olumsuz etkileri de geçen hafta açıklanan verilerle görülmeye başlandı.

ABD'de öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) tarihinin en düşük seviyesine gerilerken, haftalık işsizlik başvuruları da rekor seviyeye çıktı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil." dedi. Son verilere göre, ABD'de vaka sayısı 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'de cuma günü borsalarda yüzde 4 seviyesinde kayıplar yaşanırken, haftalık bazda ise yüzde 10'u aşan yükselişler görüldü.

Avrupa tarafında, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de artan vaka sayılarına bağlı olarak artan endişeler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) destekleyici adımları ile hafifletilmeye çalışılıyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,23 değer kaybetti. Endekslerin haftalık getirisi ise ortalama yüzde 7 oldu.

Avrupa finans piyasalarının geçen haftaki en önemli gündemlerinden biri de avro/dolar paritesindeki yüksek oynaklığın devam etmesi oldu. Parite, geçen hafta 1,06-1,12 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrası haftalık bazda yüzde 4,1 yükseliş kaydederek 1,1138'den kapanış yaptı. Yeni haftanın açılışında ise yüzde 0,5 gerileyen parite, 1,1070 seviyesinde dengelendi.

Bugün, Çin Merkez Bankası'nın repo faizini 20 baz puan indirmesi ve likidite yönünden piyasaları desteklemesinin yanı sıra Japonya'da hükümetin "benzeri görülmemiş" teşvikler getirileceğini açıklamasına karşın Asya borsaları yeni haftaya negatif başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Asya piyasalarında ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle sert düşen Brent petrolün varil fiyatı ise geçen haftanın kapanışına göre yüzde 5 değer kaybederek 23,6 dolarla yaklaşık 17 yılın en düşük seviyesini gördü.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 3,72 değer kaybederek 88.125,04 puana inen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,71 yükseldi. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 artışla 6,4539'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4930 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,38-6,50 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Avrupa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:02 Kaynak: AA

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