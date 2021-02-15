Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı - Son Dakika

Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

15.02.2021 09:19
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı, System.String[]

Küresel piyasalarda, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, yeni haftanın açılışında Asya borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, yeni haftanın açılışında Asya borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor.

Bu hafta, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 19 Şubat'ta sanal ortamda düzenlenecek G7 liderler zirvesi ve açıklanacak makeoekonomik veriler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızında görülen yavaşlama ve ABD'nin ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklerken, ABD ve Çin başta olmak üzere enflasyon verilerinin tahminlerin altında kalmasına karşın tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dikkati çekti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,20 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı, geçen hafta 1.800-1.850 dolar bandında dalgalı bir seyir izlerken, petrol fiyatları ise yükseliş eğilimini sürdürerek 63 doların üzerine çıktı.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, şubatta 76,2'ye gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine inmesine karşın New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Bu hafta çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceği ABD'de, bugün resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Avrupa tarafında, bu hafta yoğun haber ve veri gündemi yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacak. Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin İtalya'da kabinesiyle yemin ederek göreve başlaması piyasaları pozitif etkilemeye devam ederken, avro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,6 değer kazanarak 1,2119'a çıktı.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya borsaları, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması sonrası alıcılı seyrediyor. Japonya'da 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla bir önceki çeyreğe göre yüzde 3, yıllıklandırılmış olarak ise yüzde 12,7 artarak tahminleri aştı. Veri sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazandı. Çin ve Hong Kong'da ise devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,46 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,74 artışla 1.538,44 puandan kapanış yaptı. Geçen hafta yüzde 0,2 azalışla 7,0380'e inen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini söyledi.

Yurt dışı piyasaların gündeminde ise cuma günü başlayacak G7 liderler zirvesi, çarşamba Fed'in ve ECB'nin toplantı tutanakları ile cuma günü açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını belirten analistler, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 ve 1.505 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satışları

10.00 Türkiye, ocak ayı tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

11.00 Türkiye, ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Asya, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı - Son Dakika Ekonomi


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