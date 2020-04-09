Küresel piyasalar hareketlenen veri gündemine odaklandı - Son Dakika
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Küresel piyasalar hareketlenen veri gündemine odaklandı

16 dakika önce

Küresel piyasalar, pozitif seyrini korumaya çalışırken, bugün ve yarın açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Küresel piyasalar hareketlenen veri gündemine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, pozitif seyrini korumaya çalışırken, bugün ve yarın açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam etse de hafta başından beri sakin olan veri gündeminin bugün ve yarın hareketlenecek olması, salgının ekonomiye etkileri konusunda daha fazla somut bilgi sağlaması bakımından gündemin odağına yerleşti.

Dün ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan, 2 ve 15 Mart'taki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarının tutanaklarında, ABD ekonomisinin yakın dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği görüşüne yer verilerek, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardı" ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşmesinin beklendiği yönündeki açıklamasına karşın ekonomik teşviklerin devam edeceğine yönelik beklentilerle New York borsasında yükselişler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 3,44, S&P 500 endeksi yüzde 3,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,58 değer kazandı. Böylece pay piyasalarının geçen hafta kapanışına göre getirileri ortalama yüzde 10'u aştı.

Avrupa borsalarında, dün karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlenirken, Japonya borsası negatif ayrıştı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında bugün gerçekleştirilmesi beklenen video konferans öncesinde petrol arzında kısıntıya gitme konusunda anlaşma sağlanabileceği haberleri dikkati çekti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceği kaydedildi.

Haberlerin ardından dün yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 32,4 liraya yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

Yurt içinde ise, dün yükseliş eğiminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 artışla 93.225,22 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 yükselişle 6,7734'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7730 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında en kötünün bu haftayla birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının önemli direnç konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise 6,70-6-80 bandının izleneceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, Michigan Ünivesitesi nisan ayı tüketici güven endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:04 Kaynak: AA

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