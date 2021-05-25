Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı

25.05.2021 08:45
Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere hareketlenen veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere hareketlenen veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif beklentiler ve artış eğilimindeki emtia fiyatları, enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olsa da pay piyasaları pozitif görünümünü koruyor.

Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, özellikle ABD ve Avro Bölgesi'nde güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini artırırken, dün teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlar, borsalarda yükselişin ivme kazanmasını sağladı.

ABD'de, New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,99 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 89,8'e geriledi.

Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 yükseliş kaydetti.

Dün başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve iklim değişikliği gibi konular görüşülecek.

Asya tarafında, Japonya'da Kovid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü halin uzatılacağı yönündeki haberlere karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.452,18 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 değer kaybederek 8,3881'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3980 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları

Tüketici Güven Endeksi, Avrupa Birliği, Almanya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Annesine 1715 metreden Annesine 1715 metreden "Zirvedeyim" mesajı atan kadın turistten 20 gündür haber alınamıyor Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu Kavga ihbarına giden ekipler, silahla vurulmuş ceset buldu Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna yanıt: Hiç düşünmedim Galatasaray'da bu sezon 8 dakika forma giyen Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı Galatasaray'da bu sezon 8 dakika forma giyen Valentine Ozornwafor, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:01 Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
08:59 Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu         
09:01
Alev Alev dizisinin 28. final fragmanı yayınlandı! Aşıklar mutlu sona ulaşıyor Alev Alev dizisinin 28. final fragmanı yayınlandı! Aşıklar mutlu sona ulaşıyor         
08:16
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı         
03:11
Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü         
01:10
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi         
23:36
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine tek cümlelik yanıt: Ciddiye alınamaz         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var         
20:23
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 09:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement