KÜRESEL PİYASALAR-Hisse endeksleri aşı ve verilerle karışık

Dünya genelinde önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, açıklanan veriler ve Covid-19 aşısı gelişmeleriyle karışık düzeylerde işlem görüyor.

Asya - Pasifik bölgesinde endeksler, ekonomik verilerin, ABD'nin Çin'e yaptırımlarının genişletilmesi gibi nedenlerle karışım seyrediyor.

Avrupa'da, yatırımcıların ABD'deki yeni teşvik paketinin açıklanmasına ilişkin habelere odaklandığı başlıca borsalarda endeksler de yeni güne yatay başladı.ABD'de Wall Street borsasındaki endeksler de, yeni teşvik paketine ilişkin görüşmeler öncesinde, açılış öncesi işlemlerde ekside işlem gördü.Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yatay kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.73 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.62 yükseldi. Anakara Çin'de, Şangay Composite yüzde 0.47 düşerken, Shenzhen Composite yüzde 0.17 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX200, yüzde 0.38 artışla kapandı.Frankfurt'ta DAX Endeksi, Paris'te CAC 40 Endeksi ve Londra'daki FTSE 100 yatay açıldı. Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 artarak 1.21192'ye yükselirken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.22 değer kazanarak 1.33962'ye yükseldi.ABD'de açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endeksi yüzde 0.24 düştü ve Nasdaq 100 aynı anda yüzde 0.09 yükseldi, S&P 500 Endeksi ise bir dakika sonra yüzde 0.19 düştü.