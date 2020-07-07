KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler ABD-Çin gerilimiyle karışık

Asya borsaları Çin'in Covid-19 ve ABD ile gerilimden dolayı yavaşlayan ekonomisini desteklemek için hisse senedi piyasalarını yükseltecek adımlar attığı yönündeki spekülasyonlarla dün sert prim yaptıktan sonra bugün hafif geriledi.

Çin Maliye Bakanlığı, yerel yönetimleri desteklemek için toplam 1 trilyon 260 milyar yuanlık (yaklaşık 190 milyar dolar) yeni bir destek paketi hazırlıyor. Çin hükümeti, Mayıs sonlarında yerel yönetimler için 3.75 trilyon yuanlık bir destek paketi daha hazırlamış ve uygulamaya koymuştu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi son beş günde yüzde 7 kazanımla dört buçuk ayın zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.25 eksiye geçti.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.7 gerilerken, ABD endeks vadeli işlemleri Çin

borsasındaki yükseliş sonrasında Asya'da yüzde 0.3 değer kaybetti.

Shanghai Composite Endeksi ve Shenzhen Composite Endeksi de sırasıyla yüzde 1.55 ve yüzde 3.15 percent yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.51 ve Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.70 düştü. Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.67, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.57 percent Fransa'da CAC 40 yüzde 1.14 düştü.