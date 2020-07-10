KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler Covid-19 kaygılarıyla düştü

Küresel hisse senedi piyasalarında endeksler, artan Covid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktireceği kaygılarıyla tüm borsalarda inişe geçti.

Başta, dünyanın en büyük ekonomisi ABD olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa bağlı olarak, Asya-Pasifik borsalarında, endeksler düştü.

Avrupa genelinde hisse senedi piyasalarında endeksler de, Avrupa Birliği 'nin Ekonomik ve Mali İşler Konseyi'nin (EcoFin) ileleyen saatlerde yapacağı toplantı öncesinde düştü. AB üye ülkelerinin ekonomi ve maliye bakanlarının katılımıyla düzenlenecek EcoFin toplantısında, AB genelindeki destek fonlarının durumu ve kullanımı konuları görüşülecek.

ABD'deki başlacı borsalarda da hisse senedi endeksleri, açılış öncesi işlemlerde, özellikle New York 'ta yeni kısıtlama kararları alınmasını zorlayacak ölçüde vaka artışılarının etkisiyle düştü.