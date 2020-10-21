KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler teşvik paketi ve kısıtlamalarla karışık

Asya-Pasifik, Avrupa ve ABD'de önde gelen hisse senedi borsaları, ABD'de yardım paketine ilişkin belirsizlikler ve birçok ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlama hazırlıklarının etkisiyle karışık hareket ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.35 artarken, Hong Kong'da Hang Seng aynı anda yüzde 0.81 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi eşzamanlı olarak yüzde 0.29 arttı. Avustralya'da S&P/ASX200 Endeksi yüzde 0.17 artışla kapadı. Anakara Çin'de, Şangay Composite yüzde 0.54 ve Shenzhen Composite yüzde 1.41 düştü.