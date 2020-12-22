KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler virüs ve ABD teşvikleriyle karışık - Son Dakika

KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler virüs ve ABD teşvikleriyle karışık

22.12.2020 13:25
KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler virüs ve ABD teşvikleriyle karışık, System.String[]

Dünya genelinde başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, coronavirüste mutasyona bağlı seyahat yasakları ve ABD'de 900 milyar dolarlık teşvik paketinin onaylanmasının ardından Salı günü karışık hareket ediyor.

Dünya genelinde başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, coronavirüste mutasyona bağlı seyahat yasakları ve ABD'de 900 milyar dolarlık teşvik paketinin onaylanmasının ardından Salı günü karışık hareket ediyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüsün mutasyon geçirdiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan seyahat yasaklarının, küresel ekonomide toparlanmayı olumsuz etkileyeceği endişeleriyle Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senedi gendeksleri genel olarak düştü.

Aynı gelişmenin etkisiyle Avrupa'daki başlıca borsa endeksleri de karışık hareket ederken, ABD'deki açılış öncesi işlemlerde teşvik paketinin onaylanmasının desteğinde yükseldi.Japonya'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 1.04 düşüşle geride bırakırken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de günü yüzde 1.05 düşüşle kapattı. Çin anakarasında Şangay Kompozit Endeksi yüzde 1.50 ve Shenzhen Kompozit Endeksi yüzde 1.26 düştü. Güney Kore'de Kospi Kompozit Endeksi yüzde 1.49 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.06 değer kaybetti.Frenkfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.53 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.35 artıda açıldı. Öte yandan, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.52 düştü. Avrupa döviz piyasalarında euro dolar karşısında yüzde 0.19 düşüşle 1.22088 dolara gerilerken, sterlin de yüzde 0.22 düşüşle 1,34250 dolara düştü.Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.29 ve S&P Endeksi yüzde 0.08 yükselirken, Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksi yüzde 0.06 düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Asya, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler virüs ve ABD teşvikleriyle karışık - Son Dakika Ekonomi


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