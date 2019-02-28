Küresel Piyasalar ile Negatif…

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %16,80'lik yükselişi ile VESTL olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST100 içinde %-7,92'lik düşüşü ile IHLGM oldu. Küresel bazlı jeopolitik ve ekonomik endişeler ile beraber FED'den ekonomik verilerde karışık sinyaller geldiğini açıklanması ve üzerine AB Komisyonu'nun 13 üye ülke ekonomisinin sorunlu olduğunu açıklaması, beklenen global resesyon endişelere bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Yurtiçi gündem açısından 4 Mart ayında açıklanacak olan TÜFE ve 6 Mart'ta gerçekleşecek TCMB toplantısı beklenmektedir. Bunun ile birlikte yurtiçi jeopolitik ve ekonomik riskler, yaklaşan yerel seçimler ve Suriye ile ilgili haber akışları yakından takip edilmeye devam edilecektir.

USDTRY… 5,30 Seviyesinin Altını Test Etti... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünde seyreden USDTRY bu hafta 5,30 seviyelerinin altını seyrederek 5,29 seviyelerini test etti. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına rağmen Goldman Sachs ve Morgan Stanley TCMB'den 2. çeyrekte faiz indirimi beklediklerini belirtmişlerdi. Bu süreçte 4 Mart tarihinde yapılacak olan TCMB toplantısı önemini korumaktadır. Ayrıca geçen hafta S&P'nin Türkiye'nin ekonomik görünümünde daralma beklediklerine yönelik açıklamalarının ardından TÜİK verilerine göre ekonomik güven Şubat ayında %1,2 oranında arttı. FED'in açıklamalarından sonra Amerikan Doları'nın diğer para birimlerine karşı değer kaybının devam etmesi ile USDTRY'nin aşağı yönlü hareketi destekleyebilir.

EURTRY… 6,05 Seviyelerinde Seyrediyor... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ardından toparlanması ve bu momentumun yukarıya ivmelenmesi ile EURTRY paritesi dün tekrardan 6,05 seviyelerini test etmişti. Türk Lirası'nın güçlenmesi ile EURTRY paritesi tekrardan 6,00 seviyelerine doğru hareketlenme olsa da tekrardan 6,05 seviyelerindeki seyrini koruyor.

EURUSD… Ekonomik Dengesizlik Uyarısı ile Hafif Aşağı Yönlü... İngiltere Başbakanı May'in Avam Kamarasına yaptığı konuşmada eğer Brexit anlaşması olmaz ise erteleme isteyeceğini duyurmuştu. İngiltere mevcut bu durumda belirgin talep olması durumunda 29 Mart'ta İngiltere'nin anlaşmasız ayrılacağını belirtmesi ve AB Komisyonu'nun 13 birlik üyesi ülkenin ekonomik dengesizlikleri bulunduğunu belirtmesi ve özellikle İtalya, Yünanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimini aşırı riskli nitelendirmesi, AB bazlı büyüme tahmininin aşağı yönlü revizesine destek vermektedir. İtalya'nın resesyon durumunda olması ve İspanya'da bütçenin reddedilmesi ile erken seçime gidilmesi bölgeye dair riskleri halen yukarı yönlü tutmaya devam etmektedir.

XAUUSD… Jeopolitik Risklere Rağmen Realizasyonlar Görülüyor… Vietnam'da gerçekleşen ABD-Kuzey Kore görüşmesi takip edilirken Asya tarafında Pakistan-Hindistan gerilimi dünya gündemini jeopolitik risk bazında etkiledi. Asya borsaları düşüşle seyrederken bu süreçten ons altın toparlama yaptı. FED'in açıklamaları ile küresel bazda ekonomik risklerin arttığı desteklemektedir. Ayrıca Lighthizer'ın Ticaret görüşmeleri ile ilgili olumsuz açıklamaları Ticaret Savaşı ile ilgili beklentileri olumsuz yönde etkiledi.

GLDGR… Yatay Seyirde Devam Ediyor… Global haber akışının ons altınında yaşanan realizasyon ve USDTRY'nin yatay seyri ile gram altın 225 TL seviyelerini test ediyor.

BRENT… S.Arabista'nın Açıklamaları ile Toparladı… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinde gelen negatif haberler ile aşağı yönlü hareketler görüldü. Trump'ın OPEC'i hedef alan açıklamaları ile petrol fiyatının çok yüksek olduğunu, global ekonominin kırılganlığına dikkat çekmesi ve bunun üzerine aynı kırılganlığa FED'in işaret etmesi talep yönlü riskleri arttırmaktadır. Ardından S.Arabistan'dan gelen arz kısıntılarını arttıracakları ile ilgili haber Petrole toparlanma yaşattı. Bu haber akışı ile birlikte petrol stoklarının artması petrolü destekledi. Petrol veri ve haber akışı ile 66US$ seviyelerinde yatay seyrediyor.

S&P 500… FED'in Açıklamaları Kırılganlığa İşaret Ediyor… ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin "olumlu" geçerek ilgili konularda anlaşılması, vergi artırımının ertelenmesi ve Çin'in ABD'nin yuan'ın değerini düşürme politikasını etkisiz hale getirmesini kabul etmesi ile global resesyona ilişkin beklentiler ertelenmişti ancak Powel'in geçmiş bazı gelen ekonomik verilerde sinyal niteliğinde riskler görmesi bu iyimser beklentileri kısıtladı. Ardından Lighthizer'in Ticaret görüşmeleri ile ilgili olumsuz açıklamaları ilgili süreçteki beklentileri olumsuz etkiledi.