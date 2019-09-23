Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

25 dakika önce

Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının genişlemeci adımlarına karşın karışık bir seyir izlerken, yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının genişlemeci adımlarına karşın karışık bir seyir izlerken, yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:20 
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