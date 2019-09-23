Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
25 dakika önce
Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının genişlemeci adımlarına karşın karışık bir seyir izlerken, yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının genişlemeci adımlarına karşın karışık bir seyir izlerken, yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:20
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına karşı durma çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi