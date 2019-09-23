Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının genişlemeci adımlarına karşın karışık bir seyir izlerken, yeni haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.