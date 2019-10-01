Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
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Küresel piyasalar, ticaret savaşı gelişmeleri ve siyasi endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Küresel piyasalar, ticaret savaşı gelişmeleri ve siyasi endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:21
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