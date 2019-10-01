Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

29 dakika önce

Küresel piyasalar, ticaret savaşı gelişmeleri ve siyasi endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, ticaret savaşı gelişmeleri ve siyasi endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:21 
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