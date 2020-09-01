Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de dün borsalarda karışık bir seyir izlense de ağustos ayı rekorlarla tamamlandı. 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösteren endekslerden S&P 500 endeksi yüzde 7, Nasdaq endeksi yüzde 9,6 artarak aylık bazda kapanış rekorlarını kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 7,6 primle tarihinin en yüksek 2. aylık kapanışını gerçekleştirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi piyasalar üzerindeki etkisini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, dün katıldığı bir etkinlikte, yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını ifade etti.

Fed'den gelen açıklamalarla dolar endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekerken, tahvil getirileri ise dalgalı bir seyir izliyor. Dolar endeksi, 91,8 ile Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa borsalarında ise dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Avronun dolar karşısındaki yükselişini sürdürmesi, ihracata olumsuz etkisi nedeniyle pay piyasalarında alımları sınırlıyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Endeksler, ağustosta aylık bazda ise ortalama yüzde 3 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi, ağustosta yüzde 1,3 değer kazanarak, yükseliş serisini üst üste 4. aya taşıdı ve 1,1967 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI, Japonya'da 47,2, Çin'de ise 53,1'e çıkarak beklentileri aştı. Ekonomideki toparlanmaya ilişkin olumlu sinyal veren makroekonomik veriler sonrası pay piyasaları karışık bir seyir izliyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanış seviyelerinde bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi, hükümetin 2021 bütçesini artıracağı yönündeki haberlerle yüzde 1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 1.078,61 puandan tamamladı. Dün 7,3505'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3440 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 7,25-7,40 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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