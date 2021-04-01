Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

01.04.2021 09:07
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda hafta başından bu yana etkili olan karışık seyir devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda hafta başından bu yana etkili olan karışık seyir devam ederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Geçen haftadan bu yana piyasaların odağında bulunan ABD'nin yeni altyapı paketi, dün piyasalar kapandıktan sonra açıklandı. Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl milyonlarca Amerikalının işini kaybettiğini anımsatan Biden, yüzde 1'lik en zengin kesimin ise servetlerini 4 trilyon dolar artırdığına dikkati çekti. Biden, ülke ekonomisinin aşağıdan yukarıya inşa edilme zamanı olduğunu belirterek "Bu ülkeyi Wall Street inşa etmedi. Bu ülkeyi orta sınıf inşa etti." dedi.

Altyapı paketine ilişkin Biden, "Gördüğümüz veya yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen, Amerika'da nesilde bir yapılabilecek bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu. Kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkarılacağını kaydeden Biden, bundan şikayet edilmemesi gerektiğini, söz konusu vergi oranının hala İkinci Dünya Savaşı ile 2017 arasındaki döneme kıyasla düşük olduğunu ifade etti.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, martta 517 bin kişi artarak eylül 2020'den bu yana en hızlı artışı kaydetse de 550 bin artış yönündeki tahminlerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73 seviyesinde dengelenirken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,26 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan mart ayı enflasyon verisinin Avro Bölgesi'nde yıllık yüzde 1,3'e yükselmesi ve Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler gündemin odağındaydı. Ayrıca İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,3 geriledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyretti. Avro/dolar paritesi ise 1,1704 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,1710-1,1730 dar bandında dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan Tankan büyük imalatçılar endeksinin 1. çeyrekte pozitif alana geçerek 5'e yükselmesi ve imalat sanayi PMI verisinin 52,7'ye çıkmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1'e yakın değer kazandı. Çin'de imalat sanayi PMI verisinin hafif gerileyerek 50,6'ya inmesine karşın Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

ABD'de açıklanan yatırım paketi küresel ölçekte pay piyasalarını desteklerken, altının ons fiyatı da dün başlayan yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak 1.715 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı öncesinde yüzde 0,3 değer kazancıyla 63,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 14 ayın zirvesi olan 98,9'a çıkmasına karşın pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamlarken, bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın devam etmesi dikkati çekti. Dün 8,40 sınırından düşüşe geçerek, günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybıyla 8,2489'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2820 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın da pay piyasalarını negatif etkilediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, şubat ayı inşaat harcamaları

Amerika Birleşik Devletleri, Yatırım, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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