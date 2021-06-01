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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

01.06.2021 09:04
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Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısı takip edilecek.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısı takip edilecek.

ABD ve İngiltere'de dün resmi tatil olması dolayısıyla küresel piyasalarda sakin bir görünüm hakim olurken, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın gücü ve para politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle yön bulmakta zorlanan pay piyasalarında, yaz aylarının getirdiği rehavet dikkati çekiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dün, aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8'e revize etti. Almanya'da ise enflasyon mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomik aktivitedeki toparlanmanın etkisiyle emtia fiyatlarında devam eden oynaklık da enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor. Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatları yüzde 1'in, doğal gaz sözleşmelerinin fiyatları da yüzde 3'e yakın değer kazanırken, bakırın libre fiyatı yüzde 0,7 artışla 4,64 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun temmuz sonrası üretim politikasına ilişkin bugün gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların petrol fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Grup, 1 Nisan'daki toplantısında, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda ise üretim politikasına ilişkin bir değişiklik beklenmiyor.

Öte yandan, bugün NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'ne hazırlanmak, ayrıca Belarus, Afganistan ve Rusya gibi konuları ele almak için video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, önceki günkü açıklamasında, ABD öncülüğünde NATO ülkelerinin Rusya sınırlarında askeri eylemlerini yoğunlaştırdığını ve Rus ordusunun Batı Askeri Bölgesi'nde yeni askeri birlikler oluşturduğunu söylemesinin ardından bugünkü toplantının önemi arttı.

Dün Avrupa borsalarında artan enflasyon endişelerinin etkisiyle satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Japonya'da 53,0 ve Çin'de 52,0'ye yükseldi. Avustralya Merkez Bankası ise beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,1'de bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Çin Merkez Bankası'nın dün zorunlu karşılık oranlarını artıracağını açıklamasının ardından yuan, dolar karşısında 6 işlem günü süren yükseliş serisine son verdi. Dolar/yuan paritesi, dün yüzde 0,03'lük sınırlı artışın ardından bugün de yüzde 0,05 yükselişle 6,3730 seviyesine çıktı.

Yurt içinde, dün sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek günü 1.420,49 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8 azalışla 8,4889'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4980 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyonun da takip edileceğini bildirdi.

NATO ve OPEC+ toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ISM imalat sanayi PMI

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Petrol, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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