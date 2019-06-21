Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı
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Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar, Fed sonrası dünkü işlemlerde pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar, Fed sonrası dünkü işlemlerde pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:28 
Fed, Ekonomi
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