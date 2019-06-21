Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar, Fed sonrası dünkü işlemlerde pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:28
Küresel piyasalar, Fed
sonrası dünkü işlemlerde pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.
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