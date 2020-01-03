KÜRESEL PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle Wall Street'te borsalar ekside açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle Wall Street'te borsalar ekside açıldı - Son Dakika Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle Wall Street'te borsalar ekside açıldı

6 saat önce

Orta Doğu'da artan gerilimlerin yeni açıklamalarla devam etmesiyle Wall Street'te borsalar açılışta düştü.

KÜRESEL PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle Wall Street'te borsalar ekside açıldı, System.String[]

Orta Doğu'da artan gerilimlerin yeni açıklamalarla devam etmesiyle Wall Street'te borsalar açılışta düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından küresel piyasalarda izlenen eksi yönlü seyir, ABD borsaları açılışında da devam etti. Söz konusu saldırının ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" dedi.Trump, Süleymani'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"General Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı. İran'da son zamanlarda öldürülen çok sayıda protestocu da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu. İran hiçbir zaman kabul edemeyecek olsa da Süleymani, ülke içinde hem nefret edildi hem de korkuldu. Dış dünyaya gözüktükleri kadar üzgün değiller. Yıllar önce ortadan kaldırılmalıydı!"

Buna karşılık İran Savunma Bakanı Amir Hatemi de, Süleymani'nin öldürülmesini "terör eylemi" olarak değerlendirdi ve ABD'nin ezici bir yanıt alacağını söyledi.

Bunun yanında ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla 2019'un son çeyreğinde 112 bin araçla diğer tüm çeyreklere göre en fazla teslimatı gerçekleştirdi.

ABD'de ayrıca yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı görülürken, altın fiyatı yüzde 1.3 artışla 1,547.80 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD tahvili ise yüzde 1.83 düştü.

Gelişmelerin ardından açılış işlemlerinde Wall Street'te;

Dow Jones yüzde 1.09

S&P 500 üzde 1.03

Nasdaq da yüzde 1.29 düştü.

ABD-İran gerilimleri Avrupa piyasalarında da etkili olurken, kapanışa doğru;

DAX yüzde 1.25

CAC yüzde 0.12 düşerken

FTSE yüzde 0.06 yükseldi.

Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak Asya'da da borsalar ağırlıklı olarak düşüşle kapandı;

Nikkei yüzde 0.76

Shanghai yüzde 0.05

Hang Seng yüzde 0.32 düşerken

ASX/200 yüzde 0.64

Kospi yüzde 0.06 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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